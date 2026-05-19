Dopo quattro stagioni, l’allenatore ha deciso di lasciare il club, segnando la fine di un ciclo. La retrocessione ha portato alla decisione di interrompere il rapporto, mantenendo un accordo consensuale tra le parti. Restano da capire come questa scelta influenzerà le prossime mosse della società, in particolare la selezione del nuovo allenatore. La situazione attuale si concentra sulla comunicazione ufficiale e sulle implicazioni per il futuro del team.

? Punti chiave Come influirà la retrocessione sulla scelta del nuovo allenatore?. Quali sono le reali motivazioni dietro l'accordo consensuale tra le parti?. Chi potrà sostituire Scardovi mantenendo l'identità costruita in quattro anni?. Come reagirà la dirigenza per evitare di perdere il percorso fatto?.? In Breve Ciclo concluso dopo quattro stagioni di lavoro condiviso tra società e tecnico.. Squadra retrocessa in Eccellenza tramite i playout dopo il raggiungimento della Serie D.. Dirigenza ricerca nuovo profilo tecnico per gestire l'eredità sportiva del club romagnolo.. Obiettivo immediato per il Tropical Coriano è il recupero nel massimo campionato regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tropical Coriano, fine di un’era: Scardovi saluta dopo 4 stagioni

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