eccellenza tropical coriano doppio colpo presi i titani tosi e contadini

Il Tropical Coriano ha annunciato l'acquisto di Alessandro Tosi e Andrea Contadini, entrambi calciatori sammarinesi e membri della Nazionale del Titano. La società ha rafforzato la fascia sinistra con questi due innesti, confermando le trattative concluse nelle ultime settimane. Le operazioni sono state ufficializzate senza ulteriori dettagli sui termini economici. Entrambi i giocatori si sono uniti alla squadra in vista della prossima stagione.

Il Tropical Coriano fa la voce grossa sul mercato e blinda la fascia sinistra con un doppio innesto. La società del presidente Marzi ha ufficializzato gli acquisti di Alessandro Tosi e Andrea Contadini, entrambi calciatori sammarinesi e punti fermi della Nazionale del Titano. Si tratta di due operazioni mirate che portano alla corte di mister Di Maio un mix di duttilità tattica, freschezza atletica e una già consolidata esperienza tra i campionati di Eccellenza e serie D. Il primo importante tassello è rappresentato da Alessandro Tosi, esterno difensivo sinistro classe 2001 in grado di adattarsi a più ruoli. Cresciuto nei settori giovanili... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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