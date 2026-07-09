Milano incendio al deposito Brt | le immagini dal drone dei Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato in un deposito di spedizioni a Milano, in via Don Minzoni. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e prevenire la propagazione verso uffici e strutture vicine. L’incendio è stato successivamente spento. Sono state diffuse immagini riprese da un drone che mostrano l’intervento dei soccorritori. Non sono stati segnalati feriti o danni a persone.

Spento il vasto incendio nella ditta di spedizioni Brt in via Don Minzoni a Milano: le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, evitando la propagazione delle fiamme alla palazzina degli uffici e alle altre strutture adiacenti. Sono stati messi in sicurezza 30 rimorchi. Nessuna persona risulta coinvolta. Tre squadre sono al lavoro per le operazioni di bonifica. Nelle immagini il rogo ripreso dai droni dei Vigili del Fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milano, maxi-incendio in deposito Brt: le immagini dal drone dei Vigili del Fuoco

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