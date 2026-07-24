Un dipendente pubblico di 57 anni è stato arrestato dopo che sul suo computer sono stati trovati circa 700 file con contenuti pedopornografici. L’arresto è stato comunicato dal Corriere di Arezzo. La polizia ha sequestrato il dispositivo e avviato le indagini. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. L’uomo è stato posto in custodia e dovrà rispondere delle accuse di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, un dipendente pubblico di 57 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento nel suo computer di circa 700 file con contenuti pedopornografici. L’indagine è coordinata dalla Dda di Firenze, mentre le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento. Di giorno impiegato pubblico, vita apparentemente ordinata, famiglia e fedina penale immacolata. Di notte, secondo gli investigatori, un computer trasformato in un archivio dell’orrore. Un uomo di 57 anni, residente ad Arezzo, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico dopo una perquisizione effettuata mercoledì mattina nella sua abitazione dalla Polizia postale. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’impiegato modello aveva il computer in modalità mostro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Poolsides Model Factory, Laguna S, Open Models, and the Race to AGI — Eiso Kant, Poolside AI

Notizie e thread social correlati

Nuove modalità di rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ – Modello di circolare informativa per il personale scolasticoÈ stata pubblicata una circolare informativa riguardante nuove modalità di rilevazione delle presenze nel quadro dei progetti FSE+.

Mantova, preso l’autore del colpo all’Euronics: aveva portato via un computer da 1.400 euroUn uomo è stato arrestato dopo aver manomesso i sistemi di sicurezza di un negozio e aver rubato un computer del valore di 1.

Temi più discussi: Contratti pubblici, Meloni rivendica i 48 rinnovi: Dietro il pubblico impiego ci sono l'infermiere, la maestra, l'impiegato. Per anni hanno lavorato con accordi scaduti; Hugging Face usa l’AI cinese in risposta all’attacco dei modelli di OpenAI; OpenAI: I nostri modelli IA hanno hackerato i sistemi di un'altra piattaforma; Oltre 800 accessi alle banche dati. L’ex impiegato dovrà risarcire l’Inps.

Il job hopping da impiegato è roba per giovani reddit

Hugging Face: GPT-5.6 Sol ha impiegato poche ore per l'accessoGPT-5.6 Sol ha impiegato solo poche ore per completare l'attacco contro Hugging Face, mentre un hacker esperto avrebbe impiegato almeno due settimane. msn.com

OpenAI, un modello AI sfugge al controllo umano e hackera un sito: violata la piattaforma Hugging FaceNel corso di un test i modelli di OpenAI sono riusciti ad eludere i limiti interni alla stessa compagnia e attaccare un sito per sviluppatori con l'obiettivo di recuperare informazioni utili a superar ... msn.com