L’impiegato modello aveva il computer in modalità mostro

Da lortica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dipendente pubblico di 57 anni è stato arrestato dopo che sul suo computer sono stati trovati circa 700 file con contenuti pedopornografici. L’arresto è stato comunicato dal Corriere di Arezzo. La polizia ha sequestrato il dispositivo e avviato le indagini. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine. L’uomo è stato posto in custodia e dovrà rispondere delle accuse di detenzione di materiale pedopornografico.

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Secondo quanto riportato dal Corriere di Arezzo, un dipendente pubblico di 57 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento nel suo computer di circa 700 file con contenuti pedopornografici. L’indagine è coordinata dalla Dda di Firenze, mentre le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento. Di giorno impiegato pubblico, vita apparentemente ordinata, famiglia e fedina penale immacolata. Di notte, secondo gli investigatori, un computer trasformato in un archivio dell’orrore. Un uomo di 57 anni, residente ad Arezzo, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico dopo una perquisizione effettuata mercoledì mattina nella sua abitazione dalla Polizia postale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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