Nuove modalità di rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ – Modello di circolare informativa per il personale scolastico

È stata pubblicata una circolare informativa riguardante nuove modalità di rilevazione delle presenze nel quadro dei progetti FSE+. La circolare fornisce indicazioni sul metodo di registrazione delle ore di lavoro del personale scolastico coinvolto in tali progetti. La comunicazione si rivolge al personale docente e amministrativo, precisando le procedure aggiornate per la rilevazione delle presenze. Nessun dato anagrafico o nominativo specifico viene menzionato nella nota.

Puoi ricevere gli aggiornamenti di questi ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS iscrivendoti al nostro canale telegram PLUS. Oppure iscriviti alla nostra newsletter PLUS Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30.241 posti. I bandi, i requisiti di accesso, le prove LO SPECIALE Le newsletter di OrizzonteScuola: Mondo ATA, OS7 (il meglio della settimana), Diventare insegnanti, Viaggi e istruzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Python File Append and Read Lines Explained | Smart Coding Trick for Beginners

Notizie e thread social correlati

Progetti FSE+ Scuola e competenze, dal 6 luglio nuove regole per firme, presenze e riprogrammazione delle attività. NOTAA partire dal 6 luglio 2026, entreranno in vigore nuove modalità per la rilevazione delle presenze nei progetti FSE+ del Programma nazionale “Scuola...

FSE+ Scuola e competenze: dal 6 luglio in arrivo le nuove regole per le firme e le presenze [Nota]Dal 6 luglio 2026, le scuole coinvolte in progetti FSE+ Scuola e competenze adotteranno nuove procedure per le firme digitali, le presenze e le ore...

Argomenti più discussi: Data breach e accountability: il nuovo modello comune EDPB per la notifica delle violazioni di dati personali; Structural Health Monitoring (monitoraggio strutturale): tutto quello che devi sapere; CCIAA Milano presenta il nuovo Listino Opere Edili 2026. Dal 2027 anche in BIM; Progetti FSE+ Scuola e competenze, dal 6 luglio nuove regole per firme, presenze e riprogrammazione delle attività. NOTA.

Dal 6 luglio 2026 entrano in vigore nuove modalità di rilevazione delle presenze per i progetti FSE+ del Programma nazionale Scuola e competenze 2021-2027. x.com

Quali sono i migliori strumenti per la rilevazione e risposta alle minacce all'identità nel 2026? reddit

Biglietti online e nuove modalità di identificazione: riflessioni sul provvedimento AdELa previsione di biglietti nominativi per gli eventi che si svolgono in impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori rappresenta un passaggio cruciale nella lotta al fenomeno del bagarinaggio e ... diritto.it