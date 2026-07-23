Mantova preso l’autore del colpo all’Euronics | aveva portato via un computer da 1.400 euro
Un uomo è stato arrestato dopo aver manomesso i sistemi di sicurezza di un negozio e aver rubato un computer del valore di 1.400 euro. Il furto è avvenuto ieri nel pomeriggio, quando il responsabile ha lasciato il negozio con il dispositivo, dopo aver disattivato le telecamere. La polizia ha intercettato il sospetto poco dopo e lo ha fermato nelle vicinanze.
Mantova, 23 luglio – Aveva manomesso i sistemi di sicurezza e poi era uscito dal negozio con un bottino del valore di 1.400 euro, portando via un computer di ultima generazione dalla vetrina del negozio. I carabinieri, dopo mesi di indagine, sono riusciti a risalire all’autore del furto avvenuto a Natale in un centro Euronics. Si tratta di un georgiano di 23 anni,già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti. La vicenda è datata 21 dicembre 2025. Il direttore del negozio di via Verona aveva lanciato l’allarme, quando si era accorto dell’assenza di un computer portatile Macbook pro 14, computer di ultima generazione e di grande valore. Sul posto erano arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Mantova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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