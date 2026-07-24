L’idroelettrico più efficiente d’Europa

Da settembre, in provincia di Bergamo, è entrata in funzione una tecnologia innovativa per la produzione idroelettrica, considerata unica in Europa. Questa tecnologia mira ad aumentare l’efficienza degli impianti idroelettrici, senza dettagli specifici sulle modalità di funzionamento o sulla capacità produttiva. Non sono state fornite informazioni su eventuali impatti ambientali o sui soggetti coinvolti nell’installazione.

Dal mese scorso in provincia di Bergamo è entrata in funzione una tecnologia unica in Europa che consentirà di aumentare l’efficienza della produzione idroelettrica. Nella centrale di Dossi, a Valbondione, Enel ha inaugurato Bess4Hydro, un progetto pionieristico che – per la prima volta nel vecchio continente – integra una batteria a litio in un sito idroelettrico programmabile a bacino: i due sistemi costituiscono un’unità unica a mercato, ossia partecipano al mercato elettrico come se si trattasse di un unico impianto. La centrale idroelettrica da 44 MW lavora in sinergia con una batteria da 4 MW e due ore di accumulo. La batteria, una... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Perché l'elettricità in Italia costa così tanto E COME RISOLVERE

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