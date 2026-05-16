Lavori Hera distribuzione più efficiente

Sono in corso interventi di miglioramento sulla rete idrica, con l'obiettivo di garantire un approvvigionamento più sicuro e una distribuzione più efficace. Questi lavori coinvolgono un sistema che serve oltre 16.000 utenze, con l’intento di ottimizzare l’erogazione dell’acqua e ridurre le perdite. La rete viene aggiornate attraverso interventi tecnici mirati, che riguardano sia la manutenzione che la sostituzione di alcune sezioni. L’intervento si inserisce in un piano di potenziamento delle infrastrutture idriche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Un approvvigionamento idrico sempre più sicuro e un sistema di distribuzione dell’acqua più efficiente, a servizio di oltre 16mila utenze". E’ questo il traguardo raggiunto dal Comune di Cento grazie ai lavori di potenziamento della rete acquedottistica cittadina, portati a termine da Gruppo Hera per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato da fondi Pnrr, e parte di una serie più ampia di investimenti sul territorio centese della multiutility, di circa 5,5 milioni di euro. "Prima di questo intervento – ha spiegato ieri, in occasione di una conferenza stampa, Marcello Zanella, responsabile del servizio idrico di Hera a Ferrara – era presente solamente una condotta di uscita dalla centrale di potabilizzazione di via dei Tigli, che nell’arco degli anni ha subito alcuni guasti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lavori Hera, distribuzione più efficiente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento Leggi anche: Consac, lavori sulla rete idrica a Sassano: Servizio più efficiente e meno perdite "I lavori di Hera in via Correcchio si lasciano dietro fango e polvere"Scrive il segnalante: Vi ringrazio per l’attenzione che ponete alle segnalazioni dei cittadini e vorrei segnalare la totale mancanza di pulizia nelle... Più energia elettrica per la città . Al via i lavori alla cabina VoltaCantiere del Gruppo Hera, oltre nove milioni di euro per ridisegnare il cuore della rete territoriale Infrastruttura strategica che supporterà lo sviluppo economico e industriale, forte sinergia isti ... ilrestodelcarlino.it Forlì, lavori Hera per il teleriscaldamento: il calendario degli interventi dal 5 maggioProseguono in diverse zone di Forlì i lavori per l’Estensione sistema teleriscaldamento efficiente Città di Forlì che, grazie all’adozione di ... corriereromagna.it