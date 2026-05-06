Idroelettrico in Sicilia dall' Ars ok al disegno di legge | Più efficienza e nuova gestione delle dighe

La commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana ha approvato un disegno di legge che riguarda l’utilizzo dell’energia idroelettrica. La proposta prevede interventi per migliorare l’efficienza degli impianti e una gestione rinnovata delle dighe presenti sull’isola. La decisione è stata comunicata attraverso un commento ufficiale di un rappresentante della commissione. La legge ora passerà all’esame dell’Assemblea per la ratifica definitiva.

“Esprimo apprezzamento per l’approvazione, da parte della commissione Ambiente dell’Ars, del disegno di legge sull’uso dell’idroelettrico. Si tratta di una norma che non solo intende rivedere il sistema delle concessioni ma, introducendo la formula del partenariato tra pubblico e privato, anche.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Psicologo nei pronto soccorso, presentato un disegno di legge all'ArsI deputati regionali del gruppo Mpa–Grande Sicilia, Santo Primavera e Giuseppe Lombardo, hanno presentato all’Assemblea regionale siciliana un... Presentato all'Ars il disegno di legge per istituire lo psicologo nei pronto soccorso"Con questo provvedimento - dichiarano i deputati autonomisti Primavera e Lombardo - vogliamo compiere un passo concreto verso una sanità più umana e...