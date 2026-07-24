L’idea geniale di Stefano De Martino per Sanremo Giovani | nessuno lo guarda? Nessun problema lo fa ad Affari Tuoi!

Notizia in breve

Stefano De Martino ha annunciato che il suo obiettivo per il prossimo Festival di Sanremo è mantenere vivo l’interesse del pubblico anche prima delle cinque serate. Per farlo, ha deciso di trasferire l’attenzione su una versione speciale di Affari Tuoi, che verrà dedicata alla promozione di Sanremo Giovani. L’idea è di coinvolgere gli spettatori in modo continuo, anche nei mesi precedenti all’evento, attraverso questa trasmissione.