L’idea geniale di Stefano De Martino per Sanremo Giovani | nessuno lo guarda? Nessun problema lo fa ad Affari Tuoi!
Stefano De Martino ha annunciato che il suo obiettivo per il prossimo Festival di Sanremo è mantenere vivo l’interesse del pubblico anche prima delle cinque serate. Per farlo, ha deciso di trasferire l’attenzione su una versione speciale di Affari Tuoi, che verrà dedicata alla promozione di Sanremo Giovani. L’idea è di coinvolgere gli spettatori in modo continuo, anche nei mesi precedenti all’evento, attraverso questa trasmissione.
Stefano De Martino si prepara a una nuova sfida televisiva con un obiettivo preciso: rendere il prossimo Festival di Sanremo un evento capace di coinvolgere il pubblico non soltanto durante le cinque serate dell’Ariston, ma anche nei mesi che lo precedono. Il conduttore sta lavorando a un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti e a creare maggiore attenzione attorno alla manifestazione, sfruttando anche il grande seguito conquistato negli ultimi anni. A nessuno interessa Sanremo Giovani? No problem, Stefano De Martino lo trasferisce a. Affari Tuoi!. Tra le principali novità pensate per il prossimo Sanremo c’è un nuovo modo di raccontare la categoria dei giovani artisti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Analisi espressioni facciali di Stefano de Martino a Sanremo 2026
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