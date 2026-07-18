Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha eseguito uno spogliarello che ha suscitato sorpresa tra il pubblico. Dopo la performance, è scoppiato in lacrime. La puntata ha combinato momenti di leggerezza, sorprese e un finale emotivamente intenso, racchiudendo gli elementi principali della stagione appena conclusa.

L’ ultima puntata di Affari Tuoi ha racchiuso in una sola serata tutto lo spirito della stagione che si è appena conclusa: un po’ di sana leggerezza, tante sorprese e un finale carico di emozione. Stefano De Martino ha accompagnato il pubblico fino ai saluti con il suo consueto mix di ironia e spontaneità (e qualche lacrima, stavolta), lasciandosi andare anche a un momento decisamente inaspettato. A regalargli l’assist perfetto è stata Olivia, concorrente siciliana arrivata in studio insieme al compagno Giuseppe. Stefano De Martino, lo spogliarello per Olivia. Nell’ultima puntata di Affari Tuoi di sabato 18 luglio, Olivia, la concorrente siciliana protagonista della serata, ha raccontato di aver rinunciato al proprio addio al nubilato pur di partecipare al programma di Rai 1. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi, lo spogliarello di Stefano De Martino per l’ultima puntata. Poi le lacrime

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Affari tuoi, puntata memorabile per Stefano De Martino: risate e gaffe

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