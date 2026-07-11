stefano de martino affari tuoi torna in onda per poco poi lo stop

Stefano De Martino è pronto a lasciare temporaneamente il pubblico di Affari Tuoi prima della pausa estiva. Il programma si fermerà a breve e tornerà in onda a settembre. Durante questa fase, la trasmissione ha subito frequenti interruzioni e variazioni di orario, principalmente a causa della copertura dei Mondiali di calcio 2026. Non sono stati annunciati altri cambiamenti o prolungamenti della programmazione.

Stefano De Martino si prepara a salutare il pubblico di Affari Tuoi prima della pausa estiva. Il programma si congederà presto, per tornare a settembre, nel frattempo però ha subito continui stop e cambi d’orario a causa della presenza dei Mondiali di calcio 2026. Affari Tuoi torna in onda l’11 luglio: la puntata con Stefano De Martino. Nei prossimi giorni Affari Tuoi subirà non poche modifiche, proprio per via della presenza delle partite di calcio che stanno animando il Mondiale 2026 e vengono trasmesse su Rai Uno, la stessa rete del programma. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza fra repliche improvvise e cambi di programmazione. Venerdì 10 luglio la trasmissione condotta da Stefano De Martino non è andata in onda. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Stefano De Martino torna in onda con Affari Tuoi tutti i dettagli sulla nuova stagione

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