libera in mutande i sindaci impopolari e la saggezza politica dei baristi

Un sindaco ha dichiarato di sentirsi libero di agire senza vincoli, affermando: «Io sono Libera di nome e, soprattutto, di fatto». La sua frase è stata rilasciata in un’intervista al Corriere della Sera. Il commento si inserisce nel contesto di amministratori locali considerati impopolari, che spesso si affidano alla saggezza di baristi e cittadini comuni per affrontare le sfide quotidiane. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social e nel mondo politico locale.

«Io sono Libera di nome e, soprattutto, di fatto». La frase non sta in una card motivazionale su Instagram ma in un’intervista al Corriere della Sera della vicesindaca di Livorno, Libera Camici, e voi ora penserete che questo sia il quattrocentesimo articolo in cui io alzo gli occhi al cielo per il Grande Indifferenziato: la classe dirigente che parla come le influencer. Potrebbe invece essere una variazione: la classe dirigente che si veste come le partecipanti a “Temptation Island”. La signora Camici si costerna s’indigna e s’impegna perché, essendosi presentata a una conferenza stampa in mutande, i commenti hanno rimarcato che era appunto in mutande. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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