Conferenza dei Sindaci ATO 5 | via libera ai bilanci e a oltre 115 milioni di euro per la rete idrica

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5 ha approvato i bilanci e la ripartizione di oltre 115 milioni di euro destinati alla rete idrica. La decisione riguarda le risorse finanziarie necessarie per la gestione e l’aggiornamento delle infrastrutture nel territorio. La delibera è stata approvata all’unanimità durante l’assemblea, che ha confermato anche le linee guida per gli interventi futuri. Nessuna modifica è stata apportata ai piani presentati in precedenza.

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Un passaggio cruciale per la gestione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche del territorio. Si è tenuta martedì scorso la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5, chiamata a discutere importanti punti all’ordine del giorno proposti dall’Egato 5 Lazio Meridionale.I lavori, aperti dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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