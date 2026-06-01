Conferenza dei Sindaci ATO 5 | via libera ai bilanci e a oltre 115 milioni di euro per la rete idrica

Notizia in breve

La Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5 ha approvato i bilanci e la ripartizione di oltre 115 milioni di euro destinati alla rete idrica. La decisione riguarda le risorse finanziarie necessarie per la gestione e l’aggiornamento delle infrastrutture nel territorio. La delibera è stata approvata all’unanimità durante l’assemblea, che ha confermato anche le linee guida per gli interventi futuri. Nessuna modifica è stata apportata ai piani presentati in precedenza.