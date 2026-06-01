Conferenza dei Sindaci ATO 5 | via libera ai bilanci e a oltre 115 milioni di euro per la rete idrica
La Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5 ha approvato i bilanci e la ripartizione di oltre 115 milioni di euro destinati alla rete idrica. La decisione riguarda le risorse finanziarie necessarie per la gestione e l’aggiornamento delle infrastrutture nel territorio. La delibera è stata approvata all’unanimità durante l’assemblea, che ha confermato anche le linee guida per gli interventi futuri. Nessuna modifica è stata apportata ai piani presentati in precedenza.
Un passaggio cruciale per la gestione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche del territorio. Si è tenuta martedì scorso la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5, chiamata a discutere importanti punti all’ordine del giorno proposti dall’Egato 5 Lazio Meridionale.I lavori, aperti dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Ato: Zacchi riconfermato, Tea e Sicam unificano la rete idricaDurante la recente assemblea della Conferenza dei Comuni di Ato Mantova, è stato riconfermato all’unanimità Zacchi come presidente.
Roma: Acea Ato 2, 14 aprile lavori su rete idrica in Municipio IX, possibili disagiAcea Ato 2 ha annunciato che il 14 aprile verranno eseguiti lavori sulla rete idrica nel Municipio IX di Roma.
Temi più discussi: Una Control room per Talete; Bonus idrico 2026: importi, ISEE e come ottenere lo sconto in bolletta; Egato 5, via libera al rendiconto; Egato 5 Lazio Meridionale: bilancio approvato all’unanimità. Maxi piano di investimenti da oltre 115 milioni di euro.
Conferenza dei Sindaci ATO 5: approvati all’unanimità bilancio, rendiconto e nuovi investimenti per il servizio idrico facebook
Conferenza dei sindaci della provincia di MateraUna sanità moderna, efficiente e strutturata intorno ai bisogni reali delle comunità locali. È questo l'obiettivo condiviso nel corso della Conferenza dei sindaci della provincia di Matera che si è te ... lasiritide.it
Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino: posizione unitaria sul punto nascita della GrucciaArezzo, 28 gennaio 2026 – Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino: posizione unitaria sul punto nascita della Gruccia. Posizione compatta e una richiesta chiara: il punto nascita ... lanazione.it