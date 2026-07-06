Il sindaco si trova al 64° posto nella classifica del Sole 24 Ore sul consenso dei sindaci e governatori. La posizione indica un calo rispetto alle precedenti rilevazioni. Anche un’altra figura politica, Silvia Salis, mostra dati negativi nel rapporto di gradimento. La classifica si basa su dati di consenso e approvazione pubblica, evidenziando un andamento in calo per alcuni rappresentanti locali.

Sprofondo Lepore. Nella classifica stilata dal Sole 24 Ore sul consenso di sindaci e governatori spiccano alcuni casi macroscopici, Il calo di consenso registrato dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore nella classifica “Governance Poll” è notevole: scivola a 64esimo posto ma quel che è più evidente è il calo del 10,9 per cento rispetto al gradimento dello scorso anno. E’ un dato che rappresenta bene una città “chiede una svolta”, commenta il centrodestra. Dopo anni di annunci e propaganda, i bolognesi si ritrovano con una città meno sicura, sempre più costosa da vivere e con problemi che restano irrisolti. Casa, mobilità, ambiente e qualità della vita erano le grandi promesse della sinistra: oggi sono i simboli del suo fallimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lepore in caduta libera: al 64° posto nella classifica dei sindaci. Male anche Silvia Salis: i dati

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