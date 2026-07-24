Le autorità hanno arrestato alcune maestre per violenze su bambini in un asilo. Secondo quanto ricostruito, i bambini venivano schiaffeggiati, pizzicati, strattonati e umiliati. Inoltre, alcuni erano lasciati senza sorveglianza e chiusi in bagno. L’indagine ha portato alla luce comportamenti violenti e abusi nei confronti dei minori. Le accuse includono maltrattamenti e negligenza, con le maestre sospettate di aver commesso le violenze nel tempo.

Schiaffi, pizzicotti, strattonamenti, umiliazioni e persino bambini lasciati senza sorveglianza. È il quadro emerso dall’indagine condotta dai carabinieri che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due educatrici in servizio in una scuola dell’infanzia di un comune dell’entroterra anconetano. Le due donne sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura, al termine di un’attività investigativa avviata nel mese di giugno. Secondo l’ipotesi accusatoria, i piccoli, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, sarebbero stati sottoposti a ripetute violenze fisiche e psicologiche durante la permanenza nella struttura scolastica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Li chiudevano in bagno e…”. Violenze shock all’asilo, arrestate le maestre

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