L’ex ospedale? Futura cittadella della solidarietà

L’ex ospedale di Garbagnate sarà trasformato in una cittadella della solidarietà, secondo un ordine del giorno presentato da un consigliere regionale del Partito Democratico durante la discussione sull’assestamento di bilancio 2026 della regione. L’obiettivo è dare nuova vita alla struttura, che diventerà un centro di servizi sociali destinato alla Lombardia. La proposta è stata discussa nel contesto della pianificazione finanziaria regionale.

"Ridiamo vita al vecchio ospedale di Garbagnate. Diventi una Cittadella della solidarietà al servizio della Lombardia". È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Carlo Borghetti nell’ambito della discussione sull’assestamento di bilancio 2026 di Regione Lombardia. Chiuso nel 2015 quando è stato inaugurato quello nuovo, ex sanatorio per i malati di tubercolosi, costruito nel periodo dal 1923 al 1930 in stile Liberty è tutelato dalla Sovrintendenza ai beni architettonici, l’ex ospedale nonostante proclami e promesse è diventato un momento del degrado, abbandono e incuria. Ma il suo futuro sta cuore a molti, cittadini, politici e istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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