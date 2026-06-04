Snowboard e solidarietà | i campioni mondiali alla Cittadella

Notizia in breve

I campioni mondiali di snowboard sono stati alla Cittadella per un evento di solidarietà. Durante l'iniziativa, si è parlato di come alcuni atleti bergamaschi abbiano espresso disappunto per il risultato alle ultime Olimpiadi, senza ottenere medaglie. Inoltre, è stato evidenziato un legame tra gli sportivi e le persone colpite dal terremoto a Carpi, con iniziative di sostegno e raccolta fondi. L'iniziativa ha coinvolto anche le comunità locali e i rappresentanti del settore sportivo.