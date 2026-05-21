Vino storie e solidarietà | a Valdichiana Designer Village Anteprima Cantine Aperte l’evento di solidarietà per la l' Ospedale Meyer

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Valdichiana Designer Village si avvicina l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, un evento che si svolgerà sabato 23 maggio a partire dalle 16. La giornata prevede degustazioni di vini, incontri con produttori e attività dedicate al mondo del vino, il tutto accompagnato da momenti di solidarietà in favore dell’ospedale pediatrico. L’evento coinvolge diverse cantine della zona e si svolge in un contesto che unisce cultura, enogastronomia e impegno sociale.

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Valdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, l’appuntamento che unisce vino, cultura e solidarietà, in programma sabato 23 maggio a partire dalle ore 16.00.Giunto alla sua quarta edizione, l’evento si conferma tra gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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