Un ex manager di Minardi ha intentato una causa contro Kimi Antonelli, definendola una scelta obbligata per salvare dieci anni di lavoro. Antonelli ha partecipato a una gara in Ungheria nell’ultimo fine settimana prima della pausa estiva, mentre si confronta con questa azione legale. La causa riguarda questioni legate alla gestione passata dell’ex manager e alle decisioni prese in passato. La disputa legale coinvolge aspetti legati alla carriera e ai rapporti professionali tra i due.

Impegnato in pista in Ungheria nell’ultimo weekend prima della pausa estiva, Andrea Kimi Antonelli è chiamato a fare i conti col suo passato. Giovanni Minardi, figlio del fondatore dell’omonima scuderia Gian Carlo e primo manager del giovane pilota italiano, si è rivolto al Tribunale civile di Bologna per aprire una causa volta a ottenere i compensi non percepiti e un risarcimento da parte di Antonelli, che a fine 2018 ha interrotto unilateralmente il rapporto una volta entrato in orbita Mercedes. “È stata una decisione molto sofferta – commenta all’agenzia Italpress Mattia Grassani, legale di Minardi – Il mio assistito ha dato ampia disponibilità a Kimi e alla sua famiglia per trovare un accordo, purtroppo non è stato possibile e per non vedere andare in fumo un lavoro durato oltre dieci anni la strada era obbligata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Ilfattoquotidiano.it - L’ex manager Minardi fa causa a Kimi Antonelli: “Strada obbligata per non veder andare in fumo 10 anni di lavoro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ex manager fa causa a Kimi Antonelli. Il legale: "Scelta obbligata, questione di rispetto e principi"

Kimi Antonelli e la causa con Minardi: l’ex manager chiede un risarcimento milionarioUn ex manager di Kimi Antonelli ha presentato una richiesta di risarcimento milionario, coinvolgendo il pilota e la sua famiglia.

Temi più discussi: F1 | Antonelli, causa milionaria: l'ex manager Minardi chiede maxi risarcimento; Formula 1, Antonelli-Minardi: causa aperta sui compensi; Minardi: Kimi era così intelligente in gara già a 10 anni; Gp Belgio: Kimi fa il vuoto nelle Libere 3 e punta alla pole. Norris e Verstappen inseguono.

L'ex manager Giovanni Minardi fa causa a Kimi Antonelli. Cosa è successo x.com

Kimi Antonelli e la causa con Minardi: l’ex manager chiede un risarcimento milionarioLa battaglia legale riguarda alcuni compensi e una richiesta di danni avanzata prima del debutto del pilota bolognese in Formula 1 ... msn.com

Kimi Antonelli, l'ex manager gli fa causa: cosa è successoGiovanni Minardi rivendica compensi non versati prima che il pilota entrasse nell'Academy Mercedes. In pista va tutto alla grande per Kimi Antonelli, mentre fuori se la deve vedere con la causa ... notizie.it