Un ex manager ha intentato una causa contro Kimi Antonelli, con il legale che ha spiegato come si sia trattato di una scelta obbligata, motivata da ragioni di rispetto e principi. La causa riguarda questioni legate a rapporti professionali e si protrae da più di un anno. La notizia si inserisce nel momento in cui il pilota si concentra sulla partecipazione al Gran Premio in Ungheria, prima della pausa estiva. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli della causa è stata resa pubblica.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Mentre il mondiale di F1 fa tappa in Ungheria ed il leader del campionato, Kimi Antonelli, è concentrato sull'ultimo fine settimana di gara prima della pausa estiva, emerge una notizia su una causa che lo sta interessando da oltre un anno. Il pilota italiano, infatti, è stato citato in giudizio nel 2025 presso il Tribunale di Bologna dal suo ex manager Giovanni Minardi, figlio di Gian Carlo Minardi, ha intentato una causa volta per ottenere i compensi non percepiti e un risarcimento da parte di Antonelli per il recesso unilaterale dall'accordo di gestione con il suo manager prima dell'ingresso nella massima serie.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ex manager fa causa a Kimi Antonelli. Il legale: "Scelta obbligata, questione di rispetto e principi"

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Andrea Kimi Antonelli | La Scelta Mercedes

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