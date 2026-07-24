Un ex manager di Kimi Antonelli ha presentato una richiesta di risarcimento milionario, coinvolgendo il pilota e la sua famiglia. La causa, aperta da più di un anno, riguarda presunte questioni contrattuali e finanziarie tra Antonelli e l’ex manager. La notizia si aggiunge alle attività del pilota in vista dell’ultima gara prima della pausa estiva, in Ungheria, dove mira al settimo successo stagionale.

Mentre Kimi Antonelli si concentra sull’ultimo fine settimana di gara prima della pausa estiva, a caccia in Ungheria del settimo successo di questo straordinario campionato, emerge una notizia su una causa che sta interessando il pilota bolognese e la sua famiglia da oltre un anno. Antonelli è stato citato in giudizio nel 2025 presso il Tribunale di Bologna dal suo ex manager Giovanni Minardi, figlio di Gian Carlo Minardi, dopo aver scelto di esercitare un recesso unilaterale dall’accordo di gestione con il suo manager prima dell’ingresso nella massima serie. Il motivo del contendere sarebbero “dei compensi stipulati nel mandato di rappresentanza concluso tra il manager e il campione", che a detta di Minardi non sarebbero stati mai elargiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kimi Antonelli e la causa con Minardi: l’ex manager chiede un risarcimento milionario

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