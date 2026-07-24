La Commissione europea ha multato Google con 890 milioni di euro per pratiche di autopreferenza e trattamento scorretto degli sviluppatori di app. La sanzione arriva in un momento di tensione commerciale tra l’Europa e gli Stati Uniti, con l’amministrazione americana che si prepara a imporre nuovi dazi. La decisione europea si concentra su presunte violazioni delle norme antitrust, senza coinvolgimento diretto di altre nazioni o enti.

La Commissione europea ha annunciato una multa da 890 milioni di euro contro Google per presunte pratiche di autopreferenza e un trattamento scorretto degli sviluppatori di app, proprio mentre l’amministrazione Trump si prepara a varare una nuova serie di dazi commerciali. La multa chiude un’indagine avviata dalla Commissione a marzo 2024 nell’ambito del Digital Markets Act (DMA), una legge che fissa un elenco di obblighi e divieti per le grandi aziende tecnologiche che dominano i principali mercati digitali. L’elemento centrale del caso, che vale 460 milioni di euro, riguarda il motore di ricerca di Google, che avrebbe concesso un trattamento sistematicamente preferenziale ai propri servizi – Google Shopping, Google Hotels, Google Flights – declassando al tempo stesso i concorrenti nei risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - L’Europa sanziona Google con una multa da 890 milioni di euro, possibile tensione con gli USA?

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Europe Takes On Big Tech - Google Loses Again!

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