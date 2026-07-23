L’Unione europea ha multato Google con 890 milioni di euro per aver violato il Digital Markets Act. La multa è stata decisa dopo che Bruxelles ha rilevato che le pratiche dell’azienda continuano a danneggiare i prodotti di uso quotidiano. La sanzione si aggiunge a una serie di provvedimenti già adottati nei confronti di Google nel passato. La decisione arriva in un momento di tensione tra le autorità europee e il colosso tecnologico.

Tra Google e Unione europea volano stracci, dopo che Bruxelles ha inflitto una multa da 890 milioni di euro per la violazione del Digital Markets Act. “L’attuazione del Dma continua a danneggiare i prodotti di uso quotidiano. Siamo costretti a rimuovere funzionalità della ricerca in tempo reale molto amate dagli europei – come i prezzi istantanei e la disponibilità dirette per hotel, voli e ristoranti – e a smantellare le protezioni di sicurezza attive su Google Play. Questa non è concorrenza leale, è un degrado del prodotto guidato da un piccolo gruppo di ricorrenti con interessi personali, a spese delle imprese e dei consumatori. La regolamentazione dovrebbe migliorare i prodotti, non peggiorarli”, tuona Big G accusando le regole europee di mettere in pericolo i suoi prodotti. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Google.

© Formiche.net - Storia vecchia, nuovo caso. L’Ue infligge una multa da 890 milioni a Google per la violazione del Dma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After time-traveling, she just wants to escape—but fate ties her to a cold prince!

Notizie e thread social correlati

Google, maxi multa dalla Ue: 890 milioni per violazione del Digital Markets ActLa Commissione europea ha multato Google di 890 milioni di euro per due violazioni del Digital Markets Act.

Ue, maxi multa da 890 milioni a Google: nel mirino Search e Play StoreLa Commissione europea ha inflitto a Google una multa da 890 milioni di euro per pratiche scorrette nel Search e nel Play Store.

Temi più discussi: MillenniuM, dalla guerra contro Cutolo al caso Delmastro: la storia del clan Senese, vecchia mafia che si è fatta nuova; The New Air Force One Slips, So the Old One Flies; Roma, ecco la maglia del centenario: torna il vecchio logo dopo le battaglie dei tifosi; Nuove mafie e vecchia politica, su Millennium la ragnatela del clan Senese.

Il 22 luglio 1947 ha segnato l'inizio di un'era leggendaria per la storia bianconera Gianni Agnelli diventava il nuovo presidente della #Juventus legando per sempre la famiglia Agnelli ai colori della Vecchia Signora TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSN x.com

Nuovo in Magic - come recuperare la storia? reddit

Monopoli-Fasano, nasce Gesumino nel nuovo ospedale: la mamma visse nella casa abbattuta per costruirloSi chiama Gesumino ed è nato nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano. La sua storia è stata raccontata sui social dall’ex assessore e consigliere regionale pugliese Fabiano Amati, che ha condiviso la ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bimbo morto a Napoli: la storia di Domenico/ Le novità: L’espianto prima delle verifiche sul cuore nuovoA Lo Stato delle Cose le novità sul caso del bimbo morto a Napoli: tutta la storia di Domenico Caliendo dall'inizio e le ultime notizie sull'indagine Tra i casi protagonisti questa sera della ... ilsussidiario.net