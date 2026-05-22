Università Genova cancella la pagina di Montefalcone | Non collabora più Il marito | Fretta che non comprendo

L'Università di Genova ha rimosso il profilo della professoressa Monica Montefalcone, deceduta insieme ad altri quattro italiani durante un’immersione subacquea in grotta alle Maldive. La decisione è stata comunicata con una nota ufficiale in cui si afferma che l’ateneo non collabora più con la docente. Il marito della professoressa ha espresso sorpresa per la tempistica della cancellazione, rivelando di non aver compreso i motivi di questa scelta.

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