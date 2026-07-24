Una bambina malata di Andria ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, che è stata rivelata dalla sindaca locale. Nella lettera, la bambina le augura buon compleanno e gli augura salute e serenità. La sindaca ha commentato che la lettera è arrivata a pochi giorni dalla visita del presidente nella città. La lettera è stata pubblicata pubblicamente dalla sindaca in occasione del compleanno del presidente.

Scrive Giovanna Bruno, sindaca di Andria: Buon compleanno, caro Presidente! Auguri affettuosi, di salute e serenità. A pochi giorni dalla Sua presenza autorevole e preziosa nella nostra Città, Le giunga ancora la mia e nostra gratitudine. Per tutto. Per la Sua delicatezza, per il Suo potente silenzio che ha significato premura e rispetto lo scorso 12 luglio. Esattamente come 10 anni fa. Grazie anche per aver chiamato personalmente Giulia qualche giorno fa, facendo squillare il telefono della incredula mamma Giusy. Giulietta, la nostra principessa affetta da SMA, nell’impossibilità di esserci quella mattina in piazza, Le ha scritto una sua letterina che Le abbiamo consegnato e Lei. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Noinotizie.it - Lettera di una bambina di Andria malata al presidente della Repubblica. Che la chiama Lo ha rivelato la sindaca ieri, giorno del compleanno di Sergio Mattarella

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BAMBINA malata scrive a MATTARELLA, il presidente legge la LETTERA e chiama la piccola al telefono

Notizie e thread social correlati

Bimba di Andria malata di Sma scrive a Mattarella e il presidente le telefona. Madre incredula, la sindaca: «Grande umanità»Una bambina di Andria affetta da Sma ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, che successivamente l'ha chiamata al telefono.

«La grazia spetta solo al presidente della Repubblica». Perché Mattarella ha ricevuto Nordio (e gli ha ripetuto le parole di Einaudi)Il ministro della Giustizia ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale.

Temi più discussi: La lettera di una bambina di Luogosanto emoziona i Forestali: Siete eroi; Lamezia, la lettera di una madre: La lunga vicissitudine sanitaria di mia figlia disabile; Lettera sulla Scuola dell’infanzia di Pinzolo; Bambina di Andria affetta da SMA scrive a Mattarella e lui la chiama.

Una bambina di Andria di nome Giulia e affetta da Sma ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che poi l'ha chiamata al telefono. È quanto fa sapere la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, in un post pubblicato sui social. La picco x.com

Lettera di una bambina di Andria malata al presidente della Repubblica. Che la chiama Lo ha rivelato la sindaca ieri, giorno del compleanno di Sergio MattarellaGiulietta, la nostra principessa affetta da SMA, nell’impossibilità di esserci quella mattina in piazza, Le ha scritto una sua letterina che Le abbiamo consegnato e Lei…l’ha letta e l’ha amorevolmente ... noinotizie.it

La lettera di una bambina di Luogosanto emoziona i Forestali: Siete eroiUna bambina di 9 anni ringrazia gli operatori del Corpo Forestale dopo un intervento contro un incendio: Per me siete coraggiosi, forti e imbattibili ... cagliaripad.it