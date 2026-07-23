Una bambina di Andria affetta da Sma ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, che successivamente l'ha chiamata al telefono. La madre della bambina ha riferito di essere rimasta sorpresa dalla telefonata, mentre la sindaca della città ha commentato l'episodio definendolo un gesto di grande umanità. La bambina, di nome Giulia, ha espresso i suoi desideri e le sue speranze attraverso la lettera inviata al presidente.

Una bambina di Andria di nome Giulia e affetta da Sma ha scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che poi l'ha chiamata altelefono. È quanto fa sapere la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, in un post pubblicato sui social in cui fa anche gli auguri di buon compleanno al presidente. La piccola lo scorso 12 luglio non ha potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario alla presenza del Capo dello Stato. Ecosì, gli ha fatto arrivare una letterina tramite la prima cittadina.«Giulietta, la nostra principessa affetta da Sma, nell'impossibilità di esserci quella mattina in piazza le ha scritto una letterina che - riferisce la sindaca - abbiamo consegnato e lei, l'ha letta e l'ha amorevolmente chiamata». 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bimba di Andria malata di Sma scrive a Mattarella e il presidente le telefona. Madre incredula, la sindaca: «Grande umanità»

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