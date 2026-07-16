La grazia spetta solo al presidente della Repubblica Perché Mattarella ha ricevuto Nordio e gli ha ripetuto le parole di Einaudi

Il ministro della Giustizia ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale. Durante l'incontro, il capo dello Stato ha ribadito che la grazia può essere concessa solo dal presidente. L'istruttoria sulla questione era già avviata su richiesta del ministro. Non sono stati fatti altri dettagli pubblici sull'incontro o sulle discussioni avvenute.

L'istruttoria era già partita, su impulso di Nordio. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, ricevendo al Quirinale proprio il ministro della Giustizia. L'obiettivo era puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. «Una facoltà che la Costituzione - spiega in una nota il Quirinale - riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006». Le motivazioni Non si tratta di una questione di merito sulla grazia al gioielliere piemontese, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere, fanno notare... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»

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