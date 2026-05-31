Le amiche di Pamela Genini | Francesco Dolci era invadente lo chiamavamo psycho

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le amiche di Pamela Genini hanno raccontato agli inquirenti di aver soprannominato Dolci come "psycho" e "stalker" proprio perché era ossessionato dalla ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PAMELA GENINI, COLPO DI SCENA: FRANCESCO DOLCI CONSEGNA UN FASCICOLO SEGRETO IN PROCURA

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