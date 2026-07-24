Lettera degli allevatori a Lollobrigida | Adesso ascoltateci
Gli allevatori hanno scritto una lettera ai rappresentanti istituzionali dopo la grandinata di martedì. Un’allevatrice e il suo compagno, entrambi titolari di un’azienda agricola in provincia, hanno chiesto di essere ascoltati. La missiva è indirizzata al ministro dell’agricoltura e al presidente della regione, in seguito ai danni causati dall’evento atmosferico alla loro attività. Non sono stati forniti dettagli sulla richiesta specifica o sui danni subiti.
L’allevatrice di Ussita Silvia Bonomi, titolare de "La Sopravissana dei Sibillini", e il compagno Riccardo Benedetti, al timone dell’azienda agricola che porta il suo nome, hanno scritto al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e al governatore Francesco Acquaroli dopo la violenta grandinata di martedì. Chiedendo di essere ricevuti in audizione in Regione e al Ministero. "L’obiettivo è rappresentare le criticità affrontate quotidianamente dalle aziende zootecniche che vivono e operano nelle aree montane svantaggiate – spiegano – distinguendole da realtà che si limitano a trasferire il bestiame in alpeggio durante la sola stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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