Lettera degli allevatori a Lollobrigida | Adesso ascoltateci

Notizia in breve

Gli allevatori hanno scritto una lettera ai rappresentanti istituzionali dopo la grandinata di martedì. Un’allevatrice e il suo compagno, entrambi titolari di un’azienda agricola in provincia, hanno chiesto di essere ascoltati. La missiva è indirizzata al ministro dell’agricoltura e al presidente della regione, in seguito ai danni causati dall’evento atmosferico alla loro attività. Non sono stati forniti dettagli sulla richiesta specifica o sui danni subiti.