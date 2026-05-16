Sandro Bambini, riconosciuto come il secondo degli allevatori, ricopre il ruolo di vicepresidente dell’Aral. La sua attività si concentra nella zootecnia di montagna della Valtellina, un settore che coinvolge numerosi allevatori locali e rappresenta una componente significativa dell’economia rurale della zona. Bambini è coinvolto in iniziative legate alla tutela e alla promozione delle pratiche di allevamento tradizionali, mantenendo un ruolo attivo nelle dinamiche del settore.

SONDRIO Sandro Bambini (foto) è il vicepresidente dell’Aral. La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione regionale allevatori della Lombardia, con Bambini, presidente di Coldiretti Sondrio, che è stato eletto nel corso dell’assemblea generale ordinaria che si è svolta a Salvirola, nel Cremonese, e che ha portato alla nomina di Fabio Mantovani alla presidenza dell’associazione. Un incarico che rappresenta un riconoscimento significativo per il sistema allevatoriale della Valtellina e della Valchiavenna, territori dove la zootecnia continua a svolgere un ruolo essenziale non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sandro Bambini numero due degli allevatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell'associazione regionale allevatoriLa zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia.

Leggi anche: L'allarme degli allevatori: «Da otto mesi lavoriamo in perdita»

Sandro Bambini numero due degli allevatoriSONDRIO Sandro Bambini (foto) è il vicepresidente dell’Aral. La zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione regionale allevatori ... ilgiorno.it

Malattie metaboliche rare: il Bambino Gesù incontra a Baku il Ministro della Salute dell'Azerbaigian, Teymur Musayev. Tiziano Onesti: Il trasferimento di know-how e le attività clinico-formative saranno fondamentali per il futuro della salute dei bambini osped x.com