Un orso ha attaccato un apiario a Malga Licinio, in val Adamè, distruggendo le arnie. È il quarto attacco in pochi giorni in alta Valle Camonica. Gli allevatori manifestano amarezza, affermando di aver perso tutto. L’episodio è avvenuto vicino al torrente Poia. La presenza dell’orso in zona è confermata, ma non ci sono state segnalazioni di feriti. Nessuna misura immediata è stata adottata per contenere l’animale.

Saviore (Brescia), 14 luglio 2026 – L’orso è tornato in azione in alta Valle Camonica, dove ha predato il quarto apiario in pochi dei giorni. Questa volta il teatro dei fatti è Malga Licinio, in val Adamè, non distante dal torrente Poia. A venire predate sono state le arnie dell’Apicoltura Zippoli Sergio di Romanengo, in provincia di Cremona. L’apicoltore ha denunciato il fatto pubblicando un video su Facebook dove si vedono i danni causati dal plantigrado, che ormai vivrebbe in zona, dove è più volte stato segnalato. https:www.ilgiorno.itvideoincursione-di-un-orso-allapiario-devastate-la-arnie-dvz6lemn “E’ stato un vero scempio – spiega un collaboratore che domenica è intervenuto sul luogo dei fatti – dovrebbe essere accaduto giovedì, ma noi lo abbiamo appreso solo ieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Orso in azione a Saviore, distrutto un apiario. L’amarezza degli allevatori: “Non ci resta più nulla”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incursione di un orso all'apiario: devastate la arnieUn orso ha fatto irruzione in un apiario in provincia di Brescia, danneggiando le arnie.

“Tutto distrutto!”. Incendio spaventoso in Italia, pompieri in azioneNella notte, un incendio di vaste proporzioni ha colpito una zona rurale, provocando un boato che ha svegliato i residenti.

Argomenti più discussi: Salvano il cucciolo di alce dall'orso. Poi vanno al torrente a catturare trote. È giusto interferire con la natura?; Masha e Orso - S2E17 - Supermasha; Doppia incursione dell'orso M29: distrutte quattro arnie tra Santa Maria e Malesco; Escursionisti sorprendono mamma orsa con i cuccioli, bluff charge dei plantigradi verso le persone che hanno ''risposto nel migliore dei modi alle cariche''.

Orso in azione a Saviore, distrutto un apiario. L’amarezza degli allevatori: Non ci resta più nullaIl plantigrado ha agito nel Bresciano: predate le arnie dell’Apicoltura Zippoli Sergio di Romanengo. Gli insetti sono tutti morti ... ilgiorno.it

L’orsa F36 non doveva essere uccisa . E oggi la Cassazione mette un punto fermo importantissimo: il ricorso della Provincia autonoma di Trento è stato respinto.La sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato il decreto di abbattimento, viene conferm x.com

Come rendere i druidi della luna più divertenti e coinvolgenti? reddit