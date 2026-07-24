Alle 20:35, durante l’Eredità Summer, il campione è stato sconfitto alla Ghigliottina a un passo dal premio finale. La puntata del 23 luglio ha visto un colpo di scena inaspettato, con il concorrente che si è visto sfuggire la vittoria proprio nel momento decisivo. La scena si è svolta mentre gli spettatori erano ancora intenti a rilassarsi dopo cena, pensando che il risultato fosse ormai deciso.

Sono le 20,35. Tutti siamo sul divano, prima o dopo aver cenato, e ci sentiamo dei piccoli geni della TV. Poi però guardi quello che è successo il 23 luglio all’ Eredità Summer e capisci che il confine tra il vincere una fortuna e rimanere a bocca asciutta è sottile come un foglio di carta. Un po’ come quando ad Affari Tuoi fai il fenomeno per un’ora, rifiuti duecentomila euro con il sorriso smagliante del grande stratega e alla fine te ne torni a casa con il pacco da cinque euro e tanti cari saluti. Stavolta la punizione divina del palinsesto è toccata a un concorrente davvero bravo, finito dritto dentro a una beffa da manuale. Dalla Scossa ai duelli, la cavalcata di Federico verso la finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, il colpo di scena inaspettato: la Ghigliottina beffa il campione a un passo dal bottino

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