Il programma estivo di Rai1, L’Eredità Summer, ha ripreso con una versione rinnovata della Ghigliottina. La puntata del 20 luglio 2026 ha visto il conduttore Marco Liorni tornare in onda, senza concedersi pause estive. La nuova formula della sfida prevede regole aggiornate e più strategiche, aumentando l’intensità del gioco e la richiesta di rapidità e precisione da parte dei concorrenti.

Milano, 20 luglio 2026 – La sfida estiva è servita: Marco Liorni non va in ferie e riaccende i motori del pre-serale di Raiuno. L'Eredità Summer irrompe nel palinsesto con una formula potenziata, dove il brivido della competizione viene esasperato da nuove regole tattiche. Se le prove storiche restano il cuore pulsante del quiz, sono le inedite variabili inserite nel meccanismo a trasformare ogni puntata in un campo minato di suspense, alzando la posta in gioco come mai prima d'ora. Il meccanismo resta fedele allo spirito del programma, ma introduce alcune novità che promettono di rendere la gara ancora più imprevedibile. La rosa dei partecipanti conta dodici nomi, ma il gioco entrerà nel vivo ogni sera con una selezione di cinque sfidanti pronti a darsi battaglia in studio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Eredità Summer, come cambia la Ghigliottina e cosa serve per vincere

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Concluso #AffariTuoi, da stasera alle 20:35 su #Rai1 torna #LEredità ma stavolta in versione estiva. Le novità. #lereditàsummer x.com

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