Durante la trasmissione estiva, la ghigliottina ha vinto contro la ruota della fortuna, con una concorrente che ha preso il posto di una precedente partecipante. La conduttrice ha sostituito un'altra figura, portando avanti il programma che ha sostituito la pausa estiva di un altro show. La vittoria è stata ottenuta senza particolare entusiasmo da parte della concorrente, e il programma ha proseguito con le sue puntate.

Un compito difficile quello affidato a Marco Liorni con la sua L’Eredità Summer: tenere testa a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma ha infatti dato il cambio a De Martino, che ha stoppato Affari Tuoi per una pausa estiva. Dalla sua il nuovo programma dell’access prime time di Rai 1 ha la freschezza di un format veloce, divertente e interessante. Contro ha la difficoltà di fidelizzare un pubblico che ha avuto un anno per affezionarsi ad altri personaggi. In bocca al lupo a Liorni e alla sua squadra: intanto le prime due puntate si sono rivelate godibili e frizzanti. La seconda puntat a infatti, andata in onda martedì 21 luglio, ha visto i protagonisti sfidarsi a suon di quiz e giochi ricchi di ingegno per arrivare all’iconica ghigliottina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, vince la ghigliottina (ma senza gioia). La professoressa prende il posto di Martina Miliddi

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