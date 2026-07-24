L’eredità di Chadwick Boseman finisce in tribunale | i fratelli fanno causa alla vedova ecco perché

I fratelli dell’attore di Black Panther hanno intentato una causa contro la vedova dell’attore, chiedendo la rimozione di Taylor Simone Ledward dall’amministrazione dell’eredità. La richiesta è stata presentata al tribunale di Los Angeles pochi giorni dopo la domanda di rimozione. Le ragioni di questa azione legale non sono state rese pubbliche.

A pochi giorni dalla richiesta presentata al tribunale di Los Angeles per rimuovere Taylor Simone Ledward dall’amministrazione dell’ eredità di Chadwick Boseman, i fratelli dell’attore di Black Panther hanno spiegato pubblicamente le ragioni dell’ azione legale. Kevin e Derrick Boseman sostengono che il loro obiettivo non sia alimentare uno scontro familiare, ma ottenere “ chiarezza ” sulla gestione del patrimonio e dell’eredità artistica del fratello, morto nel 2020, all’età di 43 anni, a causa di un tumore al colon. In una dichiarazione diffusa giovedì 23 luglio, Kevin e Derrick hanno spiegato di aver agito per conto dei genitori, Leroy e Carolyn Boseman, che hanno affidato i loro interessi alla Boseman Family LLC. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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