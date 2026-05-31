Il rapporto tra l’allenatore e il club si è interrotto definitivamente, con il tecnico esonerato e il contratto con il nuovo club ancora non firmato. La controversia legale potrebbe portare a un procedimento giudiziario tra le parti. La questione riguarda la conclusione del rapporto di lavoro, che al momento non è stato formalizzato, e la possibilità di un’azione legale si configura come una delle conseguenze possibili della rottura.

La rottura è totale. Furibonda: Massimiliano Allegri e il Milan potrebbero scontraris in tribunale. Sullo sfondo l'accordo del mister, esonerato, con il Napoli: è definito nel dettaglio, ma resta sospeso proprio perché non si riesce a concludere il rapporto di lavoro tra Allegri e il club rossonero. Quella che sembrava una semplice formalità, insomma, sta assumendo i contorni della guerriglia. Prima di poter legarsi ufficialmente al club partenopeo, infatti, l'allenatore livornese deve ottenere la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Milan. Ed è proprio su questo passaggio che si è aperto il contenzioso. Il principale motivo di scontro riguarda gli aspetti economici dell'addio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milan-Allegri, si finisce in tribunale? Ecco perché la situazione precipita

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