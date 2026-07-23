I fratelli di Chadwick Boseman hanno presentato una richiesta al tribunale per rimuovere la vedova dalla gestione dell'eredità dell’attore. Secondo quanto riferiscono, la vedova controlla tutto da sola e si occupa in modo non appropriato della gestione del patrimonio. La richiesta arriva circa sei anni dopo la morte dell’attore. La disputa riguarda la gestione delle proprietà e dei beni lasciati in eredità. La causa è stata depositata presso il tribunale competente.

A circa sei anni dalla morte di Chadwick Boseman, i fratelli Kevin e Derrick hanno presentato una richiesta al tribunale per rimuovere la vedova Taylor Simone Ledward dalla gestione dell'eredità dell'attore. La gestione dell'eredità dell'indimenticato protagonista di Black Panther finisce al centro di una disputa familiare, a quasi sei anni dalla scomparsa di Chadwick Boseman. Secondo la famiglia, la successione non sarebbe stata ancora completata e diversi beni risulterebbero non distribuiti. La richiesta presentata al tribunale Secondo quanto riportato dai documenti depositati in tribunale e ottenuti da People, i fratelli dell'attore,... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Chadwick Boseman, i fratelli accusano la vedova di gestire male l'eredità: "Controlla tutto da sola"

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