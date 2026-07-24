L’erede trama puntate serali del 24 luglio su Canale 5 | Melek alla ricerca della verità mette in pericolo Sevde

Il 24 luglio, su Canale 5, andranno in onda tre nuovi episodi della serie “L’erede” alle 21:20. La trama si concentra sulla ricerca della verità da parte di Melek, che rischia di mettere in pericolo Sevde. La serie, nota anche come “Halef”, torna in prima serata con una narrazione che segue le vicende dei personaggi coinvolti in situazioni di tensione e segreti.

L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s?) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 24 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame L’Erede, puntata del 24 luglio. Torna l’appuntamento del venerdì sera con il serial drammatico turco L’Erede, e i nuovi episodi vedono ancora al centro la ricerca di Melek, determinata a scoprire chi siano i suoi genitori bioloici dopo che ha scoperto di essere stata adottata. La sua ricerca della verità la porta a casa di Sevde. Melek fa alla donna un sacco di domande, finendo per metterla in difficoltà. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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LEREDE 17 Luglio: MELEK SCOPRE LA SUA VERA MADRE! | La VERITA' fa MALE! | Anticipazioni e Analisi

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L’erede, trama puntate serali del 24 luglio su Canale 5: Melek alla ricerca della verità mette in pericolo SevdeCosa accadrà nei nuovi episodi della serie tv turca L'Erede? Anticipazioni puntate in onda in prime time il 24 luglio su Canale 5. superguidatv.it

Chi ha visto Hercai, più o meno le terre sono simili, sa bene come veniva trattata dal nonno la povera Reyan all'inizio della serie, Yldiz lo stesso, e ve ne renderete conto, puntata dopo puntata #LErede x.com

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