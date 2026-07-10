Durante la festa di nozze, un personaggio irrompe improvvisamente, rovinando l’atmosfera. La scena si svolge in una puntata serale trasmessa su Canale 5. La puntata, che fa parte della serie “L’Erede”, va in onda venerdì 10 luglio a partire dalle 21:20. La trama si concentra sull’interruzione inaspettata e sulle conseguenze che questa ha sulla celebrazione. La scena si inserisce nel contesto di tre episodi in programmazione quella sera.

L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s?) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 10 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame L’Erede, puntata del 10 luglio. I festeggiamenti per le nozze sono nel vivo, ma il clima che si respira è carico di tensioni. La situazione precipita durante il ballo tra Yildiz e Serhat. Melek – accecata dal dolore irrompe nella sala e affronta il chirurgo davanti a tutti gli invitati, accusandolo di averle promesso un amore che non ha mai avuto il coraggio di dichiarare pubblicamente. Dopo aver mosso le sue scuse contro il neosposo, Melek se ne va, lasciando dietro di sé un silenzio assordante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - L’erede, trama puntate serali del 10 luglio su Canale 5: Melek irrompe alla festa di nozze, atmosfera rovinata

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L'erede anticipazioni Venerdì 5 Giugno, Melek arriva al matrimonio di suo marito e Yildiz la minacci

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