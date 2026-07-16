L’erede trama puntate serali del 17 luglio su Canale 5 | Yildiz ricatta Melek e viene ferita da Asir

L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Ça?r?s?) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 17 luglio, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame L’Erede, puntata del 17 luglio. Grandi colpi di scena ci attendono nei prossimi episodi de L’Erede. Yildiz – dopo essere entrata in possesso di una chiavetta USB con immagini compromettenti sulle scappatelle del padre di Melek – cerca di obbligare quest’ultima a lasciare la tenuta. Melek però non è disposta a lasciarsi ricattare, e dopo essersi rifiutata di partire con i genitori, distrugge la chiavetta e annuncia che intende rimanere alla villa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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LEREDE Episodio 3 Luglio: IL RICATTO SHOCK DI YILDIZ Sparisci o rovino tuo Padre! | Anticipazioni

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