Il sindaco di Bologna ha risposto alle dichiarazioni del ministro dell’Interno, affermando che gli attacchi ai sindaci non migliorano la sicurezza. Lepore ha sottolineato come le critiche non contribuiscano a risolvere i problemi legati alla sicurezza pubblica. La replica arriva in un momento di tensione tra amministratori locali e governo, con Lepore che difende il ruolo dei sindaci e critica le affermazioni del ministro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco di Bologna risponde alle dichiarazioni del ministro dell’Interno. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha risposto alle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sostenendo che puntare il dito contro i sindaci non rappresenta una soluzione ai problemi legati all’ordine pubblico, né nel capoluogo emiliano né nel resto del Paese. Secondo Lepore, lo scontro tra le istituzioni rischia di indebolire l’azione dello Stato, offrendo maggiore spazio a chi mette in discussione o si oppone alle istituzioni stesse. L’appello all’unità tra le istituzioni. Nel suo intervento, il primo cittadino ha ribadito la necessità di affrontare le situazioni più delicate attraverso una collaborazione istituzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lepore replica a Piantedosi: “Gli attacchi ai sindaci non migliorano la sicurezza”

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