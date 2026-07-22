Da Gualtieri alla Salis 35 sindaci difendono Lepore | ll governo rinunci a attacchi istituzionali
35 sindaci hanno scritto un appello al centrodestra e alla premier, chiedendo di evitare attacchi istituzionali riguardo alla morte di un uomo durante un intervento di polizia. L’appello sottolinea che in episodi così tragici ogni polemica alimenta solo confusione tra i cittadini. Tra i firmatari ci sono amministratori di diverse città, tra cui Gualtieri e Salis, e si rivolgono al governo affinché smetta di alimentare tensioni su questa vicenda.
L’appello al centrodestra e alla premier Meloni sul caso di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia. “Davanti a episodi così tragici ogni scontro, da qualunque parte provenga, produce solo ulteriore smarrimento tra i cittadini”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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