Il ministro Piantedosi ha suscitato reazioni contrastanti tra i sindaci della regione, con alcuni che ritengono opportuno attribuire loro maggiori responsabilità in materia di sicurezza, mentre altri sostengono che il compito principale spetti allo Stato. La discussione si è accesa durante una riunione in cui si sono affrontati i ruoli e le competenze tra enti locali e governo centrale. Le posizioni divergenti hanno portato a uno scambio di opinioni che riflette le diverse visioni sulla gestione della sicurezza pubblica.

Il ministro Piantedosi divide i sindaci pugliesi: c’è chi ritiene che sia giusto chiedere maggiore responsabilità ai primi cittadini anche in tema di sicurezza; chi invece ricorda che è competenza dello Stato che, anzi, è tenuto a garantire più agenti, strumenti e fondi. Con alcune sfumature, è questa in sintesi la replica dei primi cittadini al ministro Matteo Piantedosi che, durante l'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia pubblicata ieri, ha chiesto uno sforzo agli amministratori locali. «I sindaci – le parole del capo dell'Interno - hanno un ruolo importante nelle pianificazioni territoriali del controllo del territorio e sono riferimenti ascoltatissimi dai prefetti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sicurezza, Piantedosi divide i sindaci: «Dobbiamo fare di più». «No, è compito dello Stato»

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