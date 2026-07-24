Leopardo entra in un negozio di liquori e semina il panico | aggredisce il cassiere e ferisce tre clienti la scena choc ripresa dalle telecamere – IL VIDEO

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un leopardo è entrato in un negozio di liquori nel distretto di Tonk, nello Stato del Rajasthan. La scena, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, mostra l'animale che aggredisce un cassiere e ferisce tre clienti. Dopo l’ingresso improvviso, il felino si è aggirato tra gli scaffali, creando scompiglio. Non sono stati segnalati decessi. La presenza dell’animale ha causato fuga di clienti e dipendenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine.

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Momenti di paura in un negozio di liquori nel distretto di Tonk, nello Stato indiano del Rajasthan, dove un leopardo è entrato improvvisamente all’interno del locale seminando il panico tra clienti e dipendenti. Secondo quanto riportato da Adnkronos, l’animale selvatico ha fatto irruzione nel punto vendita e, in pochi istanti, ha raggiunto la zona della cassa aggredendo l’addetto alle vendite Sanjay Gurjar. L’uomo è stato colpito dal felino mentre si trovava al lavoro, riportando ferite insieme ad altre due persone presenti nel negozio. L’intera scena è stata catturata dalle telecamere di sicurezza installate all’interno dell’attività. Le immagini mostrano il momento concitato dell’ ingresso del leopardo e l’agitazione delle persone coinvolte, costrette a cercare riparo davanti all’improvvisa presenza dell’animale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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