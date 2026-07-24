Leonardo ha commentato ieri il calcio italiano evidenziando ancora una volta la sua arretratezza tecnica. La sua analisi si allinea con le osservazioni fatte in passato da allenatori come Allegri, che da oltre dieci anni sottolineano questa problematica senza ricevere risposte concrete. La questione riguarda la capacità tecnica delle squadre e la qualità del gioco, temi che vengono ripetutamente sollevati nel dibattito calcistico nazionale.

Benvenuto Leonardo che ha finalmente fotografato il problema del calcio italiano: l’arretratezza dal punto di vista tecnico. Quel che Massimiliano Allegri, inascoltato, denuncia da un decennio. Il programma di governo di Leonardo e Maldini. Meglio tardi che mai. Ieri nella conferenza stampa più o meno improvvisata alla Lega di Serie A, Leonardo ha tracciato a grandi linee il programma di governo della direzione tecnica sua e di Paolo Maldini. Un programma più che condivisibile, che possiamo sintetizzare nella frase finale: “un calcio forte difensivamente come è sempre stato e in più una cosa che oggi è un’esigenza del calcio”, vale a dire saltare l’uomo, saper fare i dribbling. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leonardo sul calcio italiano ha detto ieri quel che Allegri ripete (inascoltato) da dieci anni

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