Il ministro dello sport ha commentato l’ineleggibilità del presidente uscente della Federazione italiana di calcio e ha affrontato anche il tema delle prospettive future del calcio nel paese. Durante un intervento pubblico, ha spiegato la posizione del governo riguardo alle recenti decisioni e ha condiviso alcune considerazioni sul percorso che il calcio italiano potrebbe seguire nei prossimi anni. Le sue parole sono state riportate dai media, offrendo uno sguardo sulle questioni in ballo.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Moratti racconta: «Ecco come andò per Ibrahimovic al Barcellona. Cantona era disposto a venire all’Inter. Mourinho al Real Madrid sarebbe una rivincita» Mourinho pronto a tornare al Real Madrid? Minestre riscaldate o ricette vincenti? Il grande dilemma dei ritorni in panchina Rissa con Valverde, le scuse di Tchouameni: «Ciò che è successo in settimana in allenamento è inaccettabile.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Elezioni FIGC, il ministro Abodi sull’ineleggibilità di Malagò e sul futuro del calcio italiano. Cosa ha detto!

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