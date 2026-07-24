Un’imprenditore è indagato per sottrazione di minore dopo che una modella ha sporto querela ai carabinieri di Porto Cervo. L’incidente è avvenuto a bordo di una barca ancorata a Cala di Volpe. L’uomo ha dichiarato di aver rispettato gli accordi e di aver visto la figlia per pochi minuti. La modella ha denunciato l’accaduto, mentre l’imprenditore, già coinvolto in un’indagine a Milano, nega le accuse. È il secondo scontro tra le due persone.

La modella ha presentato una querela ai carabinieri di Porto Cervo dopo quanto accaduto a bordo del No Rush, ancorato a Cala di Volpe. L’imprenditore, già indagato a Milano per sottrazione di minore, respinge le accuse tramite la sua legale Un nuovo scontro tra Sara Soldati e Leonardo Maria D. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Del Vecchio indagato per sottrazione di minore, ex Soldati: "Mi ha fatto vedere mia figlia per pochi minuti", lui: "Rispettati accordi"

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