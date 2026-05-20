Un uomo ha condiviso la propria esperienza dopo undici anni di matrimonio, raccontando di essere stato lasciato dalla partner. Ha affermato che, secondo lui, quando una coppia interrompe l’intimità sessuale, il divorzio diventa inevitabile. Attualmente dorme da solo e ha ammesso di sentire la mancanza della ex moglie. La sua testimonianza è stata pubblicata senza modifiche o interpretazioni, offrendo un quadro diretto della situazione.

La fine di un amore, raccontata senza filtri e senza protezioni. Lo scrittore spagnolo Manuel Vilas torna a parlare del suo divorzio da Ana Merino e lo fa con un’intervista a Vanity Fair in cui intreccia vita privata e letteratura, trasformando la rottura in materia narrativa e riflessione esistenziale. Tutto parte da una frase arrivata all’improvviso sul telefono: “Non sono più innamorata di te”. Un messaggio che segna la fine di undici anni di matrimonio e che, come racconta lui stesso, diventa l’inizio di una nuova fase fatta di vuoto, memoria e scrittura. Nel suo ultimo libro, Se non ho nessuno accanto il mondo si fa tenebra, Vilas descrive il matrimonio come un “noi” costruito nel tempo, che però può sgretolarsi all’improvviso: “Avevo bisogno di raccontare i miei 11 anni di matrimonio prima che li divorasse l’oblio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie mi ha lasciato dopo 11 anni di matrimonio. Se una coppia smette di fare sesso è destinata al divorzio. Oggi dormo da solo e lei mi manca”: la confessione di Manuel Vilas

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