L’energia del futuro si studia ad Arezzo | presentato il nuovo corso ITS per l’Industria 5.0

Arezzo ha presentato un nuovo corso ITS dedicato all’Industria 5.0, focalizzato sulla formazione di professionisti per la transizione energetica e industriale. Il percorso, gratuito e con orientamento all’occupazione, mira a preparare giovani specializzati in tecnologie avanzate. La scuola tecnica si svolge nella città toscana, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del settore industriale e energetico. Il corso è rivolto a studenti interessati a sviluppare competenze pratiche e tecniche nel campo.

Arezzo, 24 luglio 2026 – Formare i professionisti che accompagneranno la transizione energetica e industriale, offrendo ai giovani un percorso altamente specializzato, gratuito e orientato al lavoro. Con questo obiettivo la Fondazione ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità ha presentato, nella sede di Estra ad Arezzo, il nuovo corso “Energy & Industry Specialist – Tecnico Superiore per l’Energia e l’Industria 5.0”. Un percorso biennale rivolto ai diplomati per formare figure tecniche immediatamente spendibili in uno dei settori più strategici per lo sviluppo del Paese. La presentazione si è svolta alla presenza deg li studenti ITS e di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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